Соответствующее заявление озвучил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма. Об этом он заявил 22 апреля – на 58-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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В ОП рассказали, что враг нас хочет оставить без топлива, бензина и дизеля, поэтому 22 апреля разбомбил несколько десятков нефтебаз.

Ростислав Шурма рассказал: "Несмотря на уничтоженные нефтебазы, на авиаудары по нефтеперерабатывающему заводу, в Украине мы смогли обеспечить наличие топлива для наших граждан и аграриев".

Добавил также, что на самом деле это топливо доставляют из Европы или через нее. Оно аналогично европейскому. Однако существенная разница в цене – 40 гривен в Украине и 70 в Европе.

Мы сделали это благодаря тому, что упразднили налоги, ограничили наценки автозаправочных комплексов. Мы добились этого благодаря корректному поведению всех основных сетей АЗС, учитывающих социальную необходимость этого продукта,

– объяснил политик.

В Офисе Президента объяснили, что уверены в том, что эту стабильность, которую смогли удержать последние 58 дней, смогут удержать и дальше.

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