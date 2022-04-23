Відповідну заяву озвучив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма. Про це він заявив 22 квітня – на 58 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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У Офісі Президента назвали причину ціни на пальне

У ОП розповіли, що ворог нас хоче залишити без палива, бензину та дизелю, тому 22 квітня розбомбив декілька десятків нафтобаз.

Ростислав Шурма розповів: "Попри знищені нафтобази та авіаудари по нафтопереробному заводу в Україні ми змогли забезпечити наявність палива для наших громадян та аграріїв".

Додав також, що насправді це паливо доставляють з Європи або через неї. Воно аналогічне до європейського. Проте є суттєва різниця в ціні – 40 гривень в Україні та 70 в Європі.

Ми зробили це завдяки тому, що скасували податки, обмежили націнки автозаправних комплексів. Ми досягли цього завдяки коректній поведінці всіх основних мереж АЗС, які враховують соціальну необхідність цього продукту,

– пояснив політик.

У Офісі Президента пояснили, що впевнені в тому, що цю стабільність, яку змогли втримати останніх 58 днів, зможуть втримати й надалі.

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