На Говерле планировали дискотеку-рекорд: что сказали в Карпатском нацпарке о скандальной вечеринке

В воскресенье, 24 мая, планировалось установление рекорда Украины, которое предполагало 90-минутный сет на самой высокой вершине страны Говерле. Событие, приходящееся на период "сезона тишины" в заповедной зоне, вызвало общественный резонанс среди сторонников горного туризма.

На это оперативно отреагировали в Карпатском национальном природном парке. Такие намерения возмутили и пользователей сети.

Что хотели организовать на Говерле?

Еще 20 марта диджей DJ Military (Виталий Кенидра) опубликовал у себя на странице анонс масштабной дискотеки на вершине Говерлы. Он планировал установить рекорд Украины, выполнив 90-минутный DJ-сет на горе. Стоимость участия организаторы указали на уровне 2900 гривен.

Запланированное событие вызвало активное обсуждение и критику со стороны части любителей горного отдыха и экологически сознательного сообщества. Критическим было и то, что мероприятие пришлось на так называемый "сезон тишины".

На это обратила внимание пользовательница Threads Alina Mindareva, которая обнародовала скриншот программы тура от закарпатского туроператора "Про Карпаты". В нем отмечалось, что туристов планируют доставлять внедорожниками до долины Головческа (1400 метров), после чего они должны были продолжить маршрут пешком.



Компания "Про Карпаты" впоследствии удалила анонс этой поездки из публичного доступа. В то же время в комментарии журналисту ZAXID.NET, который представился туристом, менеджер фирмы подтвердила, что тур таки состоится.

По ее словам, в стоимость входит трансфер до Ясиня, далее предусмотрена пересадка на транспорт повышенной проходимости и подъем в долину, откуда начинается пеший маршрут. Также она уточнила, что пребывание на вершине планировалось на около 90 минут – именно столько должно было длиться выступление диджея.

Как ситуацию прокомментировали в Карпатском нацпарке?

В природоохранном парке напомнили, что закон запрещает любое искусственное шумовое воздействие на заповедные территории, а также деятельность, что может нарушать природные процессы. Отдельно там подчеркнули, что сейчас идет "сезон тишины" – период активного размножения диких животных.

Специалисты отмечают, что во время этого периода запрещены мероприятия с повышенным уровнем шума, ведь громкая музыка может заставить животных оставлять гнезда и потомство, что угрожает выживанию молодняка. Также массовые события в высокогорье способны повреждать хрупкую альпийскую растительность и вызывать разрушение и эрозию почв. В нацпарке предупреждают, что в случае нарушения требований законодательства организаторам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Какой была реакция со стороны диджея?

После общественного резонанса Виталий Кенидра сначала заявил, что мероприятие будет организовано с соблюдением требований законодательства. Он заверил, что никто не планирует нарушать режим тишины, подъем транспортом не предусмотрен, а все оборудование будет занесено пешком.

Также он отметил, что музыка не будет слишком громкой, хотя признал сложность организации такого формата. Стоит отметить, что сейчас этого сообщения на его странице нет.

Зато впоследствии, 19 мая, на странице диджея появилось новое сообщение – о переносе события. Организаторы сообщили, что мероприятие переносится из-за неблагоприятных погодных условий.



Что известно о "сезоне тишины" на Говерле?

В Украине с 1 апреля стартовал "сезон тишины", который длится до середины июня. В это время в природе происходит период размножения диких животных, поэтому лишний шум может негативно повлиять на их потомство.

Экологи предупреждают, что громкие звуки способны заставлять животных покидать гнезда, что повышает риск гибели молодняка. Закон в этот период ограничивает проведение шумных работ и массовых мероприятий, а за нарушение предусмотрены штрафы: от 510 до 850 гривен для граждан и до 1190 гривен для должностных лиц.

Специалисты призывают воздерживаться от громкой музыки, не использовать мототехнику в лесных зонах и минимизировать вмешательство в природную среду, чтобы не вредить экосистемам в самый уязвимый сезон.