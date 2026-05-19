На це оперативно відреагували в Карпатському національному природному парку. Такі наміри обурили й користувачів мережі.

Актуально Понад 3 тижнів її підкорювали на автомобілі: чого ви точно не знали про найвищу гору України

Що хотіли організувати на Говерлі?

Ще 20 березня діджей DJ Military (Віталій Кенідра) опублікував у себе на сторінці анонс масштабної дискотеки на вершині Говерли. Він планував встановити рекорд України, виконавши 90-хвилинний DJ-сет на горі. Вартість участі організатори вказали на рівні 2900 гривень.

Запланована подія викликала активне обговорення й критику з боку частини любителів гірського відпочинку та екологічно свідомої спільноти. Критичним було й те, що захід припав на так званий "сезон тиші".

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На це звернула увагу користувачка Threads Alina Mindareva, яка оприлюднила скриншот програми туру від закарпатського туроператора "Про Карпати". У ньому зазначалося, що туристів планують доставляти позашляховиками до полонини Головческа (1400 метрів), після чого вони мали продовжити маршрут пішки.



На Говерлі хотіли провести масштабну вечірку / Скриншот з мережі

Компанія "Про Карпати" згодом видалила анонс цієї поїздки з публічного доступу. Водночас у коментарі журналісту ZAXID.NET, який представився туристом, менеджерка фірми підтвердила, що тур таки відбудеться.

За її словами, у вартість входить трансфер до Ясіня, далі передбачена пересадка на транспорт підвищеної прохідності та підйом до полонини, звідки починається піший маршрут. Також вона уточнила, що перебування на вершині планувалося на близько 90 хвилин – саме стільки мав тривати виступ діджея.

Як ситуацію прокоментували в Карпатському нацпарку?

У природоохоронному парку нагадали, що закон забороняє будь-який штучний шумовий вплив на заповідні території, а також діяльність, що може порушувати природні процеси. Окремо там підкреслили, що нині триває "сезон тиші" – період активного розмноження диких тварин.

Фахівці зазначають, що під час цього періоду заборонені заходи з підвищеним рівнем шуму, адже гучна музика може змусити тварин залишати гнізда й потомство, що загрожує виживанню молодняка. Також масові події у високогір’ї здатні пошкоджувати крихку альпійську рослинність і спричиняти руйнування та ерозію ґрунтів. У нацпарку попереджають, що у разі порушення вимог законодавства організаторам може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Якою була реакція з боку діджея?

Після суспільного резонансу Віталій Кенідра спершу заявив, що захід буде організований із дотриманням вимог законодавства. Він запевнив, що ніхто не планує порушувати режим тиші, підйом транспортом не передбачений, а все обладнання буде занесене пішки.

Також він наголосив, що музика не буде надто гучною, хоча визнав складність організації такого формату. Варто зазначити, що наразі цього допису на його сторінці немає.

Натомість згодом, 19 травня, на сторінці діджея з'явився новий допис – про перенесення події. Організатори повідомили, що захід переноситься через несприятливі погодні умови.



Діджей опублікував допис про перенесення вечірки на Говерлі / Скриншот із мережі

Що відомо про "сезон тиші" на Говерлі?

В Україні з 1 квітня стартував "сезон тиші", який триває до середини червня. У цей час у природі відбувається період розмноження диких тварин, тому зайвий шум може негативно вплинути на їхнє потомство.

Екологи попереджають, що гучні звуки здатні змушувати тварин залишати гнізда, що підвищує ризик загибелі молодняка. Закон у цей період обмежує проведення шумних робіт і масових заходів, а за порушення передбачені штрафи: від 510 до 850 гривень для громадян і до 1190 гривень для посадових осіб.

Фахівці закликають утримуватися від гучної музики, не використовувати мототехніку в лісових зонах і мінімізувати втручання в природне середовище, щоб не шкодити екосистемам у найуразливіший сезон.