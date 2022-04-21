Русские атаковали городок Зеленодольск, а впоследствии уже и село Большая Костромка. Об этом сообщили глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул и глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый.

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Россияне начали обстрелы населенных пунктов примерно в 21:30. По предварительным данным, люди в результате этого не пострадали. Однако в Зеленодольске повредились коммуникации.

Отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром приступим к работе по восстановлению. Сохраняйте спокойствие,

– написал Невеселый.

Он также призвал людей быть рядом с безопасными местами. Ведь время последующих российских обстрелов может начаться в любой момент.

Вместе с тем, Вилкул отметил, что ситуация в Криворожском районе и городе в целом стабильная. Сейчас в регионе в основном безопасно, потому что он полностью контролируется ВСУ.

Больше о текущей ситуации в регионе: смотрите видео

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