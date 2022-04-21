Росіяни атакували містечко Зеленодольськ, а згодом вже й село Велика Костромка. Про це повідомили очільеник Криворізької військовій адміністрації Олександр Вілкул і голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.
Нещодавно Окупанти обстріляли село під Полтавою: є жертва, одна людина поранена
Завдали шкоди тільки цивільним
Росіяни почали обстріли населених пунктів приблизно о 21:30. За попередніми даними, люди внаслідок цього не постраждали. Проте в Зеленодольську пошкодилися комунікації.
Відсутнє електропостачання та водопостачання. Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій,
– написав Невеселий.
Він також закликав людей бути поруч із безпечними місцями. Адже час наступні російські обстріли можуть початися в будь-який момент.
Водночас Вілкул зазначив, що ситуація в Криворізькому районі та місті загалом стабільна. Зараз у регіоні здебільшого безпечно, бо він повністю контролюється ЗСУ.
Більше про поточну ситуацію в регіоні: дивіться відео
Важливо – Росіяни бстрілювали Харків "Калібром": дивіться відео
,