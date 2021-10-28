Зеленский возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве. Воины почетного караула установили венок.

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Миллионы жертв

Глава государства подчеркнул, что годы нацистской оккупации Украины – это ужасный и черный период в украинской истории. Следствием стали миллионы жертв, 700 разрушенных городов и городков, почти 30 тысяч украинских сел.

77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь! Вечная слава всем ее защитникам!

– написал президент.

По словам президента, воины стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц, которые защищают Украину на Востоке.



Зеленский почтил память павших / Фото ОП

День освобождения от фашистских захватчиков: что надо знать

28 октября в Украине отмечают годовщину освобождения от нацистских захватчиков.

Впервые эта дата в государственном календаре праздников появилась в 2009 году. Ее ввели для почтения памяти героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны.



Другие политики тоже возложили цветы / Фото ОП