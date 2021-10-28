Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави в Києві. Воїни почесної варти встановили вінок.

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Мільйони жертв

Глава держави наголосив, що роки нацистської окупації України – це жахливий та чорний період в українській історії. Наслідком стали мільйони жертв, 700 зруйнованих міст і містечок, майже 30 тисяч українських сіл.

77 років тому нацистських окупантів було вигнано з української землі. Вічна пам'ять усім, хто віддав за неї життя! Вічна слава всім її захисникам!

– написав президент.

За словами президента, воїни стали прикладом для нового покоління українських захисників і захисниць, які боронять Україну на Сході.



Зеленський вшанував пам'ять полеглих / Фото ОП

День визволення від фашистських загарбників: що треба знати

28 жовтня в Україні відзначають річницю визволення від нацистських загарбників.

Вперше ця дата у державному календарі свят з'явилася у 2009 році. Її запровадили для вшанування героїчного подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни.



Інші політики теж поклали квіти / Фото ОП