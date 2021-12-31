Ведущие записали видеопоздравление. Они напомнили всем, что Новый год – время новых мечтаний и планов.
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Что пожелали журналисты
- Артем Овдиенко, автор "Pro Новостей": "Желаем всем нам, чтобы у меня чаще был повод рассказывать о хороших новостях".
- Екатерина Соляр, автор "Подгорает": "Чтобы в 2022 году у наших врагов подгорало от украинских побед".
- Алексей Печий, автор WTF: Пусть мои фирменные буквы WTF касаются только чужих зашкваров за границей.
- Елена Трибушная, автор "Первых лиц": Нашим первым лицам желаем, чтобы вместо "сделаем всех вместе" они вместе с нами всеми меняли страну к лучшему.
Потому что страна у нас – одна. Когда мы вместе, все у нас получится. С Новым годом, Украина,
– подытожила Адриана Кучер, ведущая программы "На эту минуту".
Смотрите видеопоздравление с Новым годом от журналистов 24 канала: