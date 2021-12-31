Ведущие записали видеопоздравление. Они напомнили всем, что Новый год – время новых мечтаний и планов.

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Что пожелали журналисты

Артем Овдиенко, автор "Pro Новостей" : "Желаем всем нам, чтобы у меня чаще был повод рассказывать о хороших новостях".

: "Желаем всем нам, чтобы у меня чаще был повод рассказывать о хороших новостях". Екатерина Соляр, автор "Подгорает" : "Чтобы в 2022 году у наших врагов подгорало от украинских побед".

: "Чтобы в 2022 году у наших врагов подгорало от украинских побед". Алексей Печий, автор WTF : Пусть мои фирменные буквы WTF касаются только чужих зашкваров за границей.

: Пусть мои фирменные буквы WTF касаются только чужих зашкваров за границей. Елена Трибушная, автор "Первых лиц": Нашим первым лицам желаем, чтобы вместо "сделаем всех вместе" они вместе с нами всеми меняли страну к лучшему.

Потому что страна у нас – одна. Когда мы вместе, все у нас получится. С Новым годом, Украина,

– подытожила Адриана Кучер, ведущая программы "На эту минуту".

Смотрите видеопоздравление с Новым годом от журналистов 24 канала:

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