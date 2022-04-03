Об этом рассказал глава Донецкой ОВА, сообщает 24 канал, ссылаясь на телемарафон единых новостей. По словам Павла Кириленко, враг ведет огонь и по городам, и по жителям.

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Кириленко: Авдеевку обстреливают постоянно

Как отметил Кириленко, сейчас самые активные боевые действия продолжаются по городу Авдеевка, а также по селам Марьянка и Красногоровка. Ситуация была и остается неспокойной.

Бьют и по местному населению, и по городам,

– подчеркнул он.

В частности, постоянные обстрелы есть в Авдеевке. "И ночью, и также днем. Постоянно обстреливают", – констатировал глава Донецкой области, добавив, что в городе есть повреждения практически всей инфраструктуры.

Относительно еды и лекарства ситуация контролируемая, заверил Кириленко. "Это все выполняют четко, слаженно распределяют между районами, городами в четкой координации", – подчеркнул он.