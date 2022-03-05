Министр отметил, что наиболее уязвимо сейчас украинское небо. Враг, нарушая все законы войны, бомбардирует гражданские объекты.
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Это армия террористов и трусов, – Резников о россии
"Великая" армия показала истинное нутро – террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженный мирное население,
– подчеркнул Резников.
Обстрелы жилых кварталов, вокзалов, учебных заведений и больниц министр обороны назвал "тактикой шакалов". Резников уверен: за каждый свой шаг враг ответит.
В Минобороны поражены мужеством украинского народа. Даже безоружные и пожилые люди выходят, чтобы дать отпор врагу. Нет между ними никаких разногласий, говорится о всех 100 национальностях, для которых Украина является родным домом.
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