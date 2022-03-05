Министр отметил, что наиболее уязвимо сейчас украинское небо. Враг, нарушая все законы войны, бомбардирует гражданские объекты.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Это армия террористов и трусов, – Резников о россии

"Великая" армия показала истинное нутро – террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженный мирное население,

– подчеркнул Резников.

Обстрелы жилых кварталов, вокзалов, учебных заведений и больниц министр обороны назвал "тактикой шакалов". Резников уверен: за каждый свой шаг враг ответит.

В Минобороны поражены мужеством украинского народа. Даже безоружные и пожилые люди выходят, чтобы дать отпор врагу. Нет между ними никаких разногласий, говорится о всех 100 национальностях, для которых Украина является родным домом.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!