Міністр зауважив, що найбільш вразливе зараз українське небо. Ворог, порушуючи всі закони війни, бомбардує цивільні об'єкти.

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Це армія терористів та боягузів, – Резніков про Росію

"Вєлікая" армія показала справжнє нутро – терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення – на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення,

– наголосив Резніков.

Обстріли житлових кварталів, вокзалів, закладів освіти та лікарень міністр оборони назвав "тактикою шакалів". Резніков впевнений: за кожен свій крок ворог відповість.

У Міноборони вражені мужністю українського народу. Навіть беззбройні та літні люди виходять, аби дати відсіч ворогу. Немає між ними жодних розбіжностей, мовиться про всі 100 національностей, для яких Україна є рідним домом.

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