Кроме того, ученые предположили, что их оставили, вероятно, ранние зауроподы. Следы нашел палеонтолог-любитель Кэрри Риз, который сообщил о них в музей естественной истории.

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След нашел палеонтолог-любитель

Специалисты сразу начали исследовать находку. "Мы получаем много сообщений о находках, которые кажутся следами, но на самом деле являются геологическими объектами, которые легко принять за них", – подчеркнула ученая Сюзанна Меидмент.

Судя по фотографиям, мы имели дело с чем-то, что может быть следами, поэтому решили изучить их,

– пояснила ученая.

Как отметили специалисты из музея, следы были распределены равномерно, поэтому, вероятно, их оставили животные при ходьбе. Кроме того, на месте находки зафиксировали смещение, часть породы поднималась вверх, что является признаком передвижения по мягкой почве.

Ученым не удавалось различить следов пальцев, поскольку на отпечатки повлияли окружающие условия. По мнению ученых, следы оставил представитель eosauropus.

Справка. Eosauropus – это группа динозавров, к которым относят ранних зауроподов или их сородичей, а впоследствии – диплодоков.

В Сомерсете нашли похожий след

Как заметила Меидмент, в тот период, когда возник найденный след, на территории современной Британии жили зауроподы. Ранее в Сомерсете в породах того же периода нашли следы камелотии – очень раннего зауропода.

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"Мы не знаем, оставил ли эти следы представитель этого вида, или это был кто-то похожий", – добавила Меидмент.