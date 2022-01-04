Крім того, науковці припустили, що їх залишили, ймовірно, ранні зауроподи. Сліди знайшов палеонтолог-аматор Керрі Різ, який повідомив про них у музей природної історії.

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Слід знайшов палеонтолог-аматор

Фахівці відразу почали досліджувати знахідку. "Ми отримуємо багато повідомлень про знахідки, які здаються слідами, але насправді є геологічними об'єктами, які легко прийняти за них", – підкреслила вчена Сюзанна Меїдмент.

Судячи з фотографій, ми мали справу з чимось, що може бути слідами, тому вирішили вивчити їх,

– пояснила науковиця.

Як зауважили фахівці з музею, сліди були розподілені рівномірно, тож, ймовірно, їх залишила тварини при ходьбі. Крім того, на місці знахідки зафіксували зміщення, частина породи піднімалася вгору, що є ознакою пересування м'яким ґрунтом.

Науковцям не вдавалося розрізнити слідів пальців, оскільки на відбитки вплинули навколишні умови. На думку вчених, сліди залишив представник eosauropus.

Довідка. Eosauropus – це група динозаврів, до яких відносять ранніх зауроподів або їхніх родичів, а згодом – диплодоків.

У Сомерсеті знайшли схожий слід

Як зауважила Меїдмент, у той період, коли виник знайдений слід, на території сучасної Британії жили зауроподи. Раніше у Сомерсеті в породах того ж періоду знайшли сліди камелотії – дуже раннього зауроподу.

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"Ми не знаємо, чи залишив ці сліди представник цього виду, чи це був хтось схожий", – додала Меїдмент.