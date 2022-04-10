Визит Бориса Джонсона в Киев прокомментировал министр по вопросам преступности и полиции Кит Малтхаус. Он подчеркнул, что поездка премьер-министра в Киев символизирует лидерство Великобритании и стремление к миру в Украине.
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Визит Джонсона в Киев на всех страницах газет
Малтхаус подчеркнул, что визит Джонсона в Киев является важным моментом, ведь Великобритания делает все возможное для прекращения войны в Украине.
Я думаю, что это (визит Джонсона в Киев – 24 канал) символизирует поддержку и лидерство, которые мы стараемся показать всему миру, стремимся к победе Украины,
– заявил Малтхаус.
Тем временем все британские газеты буквально изобилуют фотографиями из визита Джонсона в Киев.
Британские газеты после визита Джонсона в Украину / Фото из телеграма Романа Лещенко
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