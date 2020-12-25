В Великобритании из-за закрытия границы в связи с новым штаммом коронавируса тысячи водителей оказались в ловушке. Дальнобойщикам приходится праздновать Рождество в салоне своего грузовика.

Водители ожидают перехода во Францию через Ла-Манш. Об этом сообщает ВВС.

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Разрешение на проезд – отрицательный тест на коронавирус

Франция закрыла свою границу после того, как Великобритания предупредила о новом более опасном штамме коронавируса. С 23 декабря французы разрешили въезд водителям, но при условии, что перед поездкой тест на COVID-19 покажет отрицательный результат. Более 700 перевозчиков уже получили разрешение на выезд.

Парковка для дальнобойщиков

Еще около 5 тысяч человек не могут вернуться домой и ждут в аэропорту "Менстон" на закрытом участке автомагистрали и в порту "Дувр". В этом месте образовалась огромная парковка для дальнобойщиков. Некоторые из водителей провели там почти неделю после закрытия границы 20 декабря.

Польша уже направила своих медиков, чтобы помочь польским водителям. Проводить тестирование на коронавирус помогают также французские пожарные.



В Англии из-за закрытия границы образовалась большая парковка для фур / Фото ВВС