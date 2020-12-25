У Великій Британії через закриття кодону у зв'язку з новим штамом коронавірусу тисячі водіїв опинилися у пастці. Далекобійникам доводиться святкувати Різдво в салоні своєї вантажівки.

Водії очікують переходу до Франції через Ла-Манш. Про це повідомляє ВВС.

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Дозвіл на проїзд – негативний тест на коронавірус

Франція закрила свій кордон після того, як Велика Британія попередила про новий більш небезпечний штам коронавірусу. З 23 грудня французи дозволили в'їзд водіям, але за умови, що перед поїздкою тест на COVID-19 покаже негативний результат. Понад 700 перевізників вже отримали дозвіл на виїзд.

Парковка для далекобійників

Ще близько 5 тисяч осіб не можуть повернутися додому і чекають в аеропорту "Менстон" на закритій ділянці автомагістралі та в порту "Дувр". У цьому місці утворилася величезна парковка для далекобійників. Деякі з водіїв провели там майже тиждень після закриття корону 20 грудня.

Польща вже направила своїх медиків, щоб допомогти польським водіям. Проводити тестування на коронавірус допомагають також французькі пожежники.



В Англії через закриття кордону утворилася велика парковка для фур / Фото ВВС