Об этом сообщает "Радио Свобода".

Adv

популярные видео

Как Великобритания и Германия отреагировали на критику со стороны США?

Великобритания и Германия не поддержали критику США в отношении украинских дальнобойных ударов по территории России.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что союзники не должны диктовать Украине, как вести войну. По его словам, удары вглубь России помогают ослаблять военный потенциал Кремля.

Не нам указывать Украине, как вести свою войну– подчеркнул британский министр.

Он добавил, что атаки на большие расстояния позволяют украинским военным выиграть время и спасти жизни.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус назвал критику украинских ударов по стратегическим военным объектам России "довольно бессмысленной".

По его мнению, международное сообщество должно в первую очередь обращать внимание на российские атаки против украинской энергетической, водопроводной и тепловой инфраструктуры. Немецкий министр назвал такие действия России терроризмом.

Реклама

Почему США раскритиковали украинские удары?

Ранее во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выразил сомнения в эффективности украинских дальнобойных атак.

По его словам, такие удары не способствуют завершению войны и не останавливают продвижение российских войск на фронте. Кроме того, американский чиновник предположил, что атаки на отдельные объекты в России могут усиливать готовность Кремля к эскалации.

Вместе с тем Колби призвал союзников сосредоточиться на поддержке украинной обороны и ударах средней дальности, направленных против российской логистики.

Министр обороны Украины Евгений Хмара в ответ подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии и наносить ответные удары по атакам противника.

Какие объекты в России недавно подверглись атаке Украины?

17 ноября Силы специальных операций нанесли удар по нефтехимическому комплексу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Предприятие расположено примерно в 1500 километрах от украинской границы.

Реклама

В тот же день Силы беспилотных систем провели атаку на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе. Мощность предприятия составляет около 10 миллионов тонн нефти в год.

16 ноября украинские военные нанесли удар по " перерабатывающие установки на Ильском НПЗ " в Краснодарском крае. По данным Генштаба, предприятие поставляло топливо российским войскам на юге.