Такое решение в этих государствах приняли, чтобы послать сигнал о поддержке своим союзникам. Все это происходит из-за рисков усиления российской агрессии, пишет 24 канал.

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Лондон перебрасывает военных в Польшу

По информации Euronews, Великобритания планирует дополнительно отправить в Польшу еще 350 военных. Издание ссылается на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса. Он уточнил, что речь идет о двустороннем развертывании сил.

Делаем это, чтобы показать, что мы можем работать вместе и послать сильный сигнал, что Великобритания и Польша стоят бок о бок,

– подчеркнул чиновник.

Накануне СМИ также сообщили, что Великобритания отправила до 100 спецназовцев в Украину. Мол, здесь они будут тренировать элитные подразделения военных – ввиду угрозы нового российского нападения.

Германия направляет войска в Литву

В то же время, как пишет Taglicher Anzeiger, уже в ближайшее время 350 военных перебросит и Германия – в Литву. Таким образом Берлин усиливает восточный фланг НАТО, пояснила глава оборонного ведомства страны Кристина Ламбрехт. "Мы посылаем четкий сигнал нашим союзникам о том, что они могут на нас положиться", – подчеркнула она.

Обратите внимание! По состоянию на 7 февраля около 500 немецких солдат уже находятся в Литве. Их направили туда в рамках так называемого передового присутствия Западного военного альянса.

Американские военные прибывают в Европу

В начале февраля Байден согласовал дополнительную переброску войск США в Европу. Таким образом Вашингтон хочет продемонстрировать поддержку союзников по НАТО на фоне угроз усиления агрессии России.

США отправили военных в Румынию, Польшу и Германию. Всего – около 2 000 солдат. Одна из групп накануне высадилась в 70 километрах от польско-украинской границы.

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