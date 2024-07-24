В Raytheon рассказали, что такой лазер создали для поражения БпЛА 1 класса по классификации НАТО. Он совместим с уже имеющимися системами ПВО, в частности с радиолокационными, командно-штабными и другими платформами.

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Что известно о новом британском лазерном оружии

Этот лазер называется HELWS. Его интегрировали в британскую бронемашину Wolfhound и впервые испытали на полигоне в Портон-Дауне.

Это событие знаменует собой большой скачок вперед в программе Минобороны Великобритании по демонстрации наземного лазерного оружия направленного действия. Растущая распространенность, распространения и развитие боевых действий с помощью беспилотников делает быстрое внедрение технологий противодействия дронам еще более важным,

– заявили в компании.

Результаты тестирований

Это лазерное оружие уже успело наработать более 40 тысяч тестовых часов и уничтожить более 400 целей.

Также HELWS уже получила сертификат для его использования Вооруженными силами США. Американская армия пока получила несколько таких единиц вооружения.

Отметим, что Великобритания работает над еще одним лазерным оружием DragonFire. В апреле министр обороны Великобритании Грант Шеппс сказал, что страна рассмотрит вариант, сможет ли она прислать прототипы в Украину раньше. Даже если они не будут на 100 процентов усовершенствованы.