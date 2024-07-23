Сейчас для Великобритании угрозу представляют по меньшей мере четыре страны, среди них, как ни странно, оказалась и Россия. Об этом заявил командующий Вооруженных Сил Великобритании генерал сэр Роли Уокер.

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Великобритания должна подготовиться к войне с Россией

Как говорит британский генерал, российский диктатор Владимир Путин будет "очень и очень опасным", когда выйдет из войны в нашем государстве. Кремлевский глава "захочет возмездия" против западных стран, которые поддерживают Вооруженные Силы Украины.

Суть в том, что когда вы думаете, что они (россияне – 24 Канал) пали духом, они с ревом вернутся, чтобы отомстить,

– говорит Уокер.

По его словам, есть и возможность вторжения Китая в Тайвань. Отдельно британский командующий рассказал о намерениях Ирана создать ядерное оружие и напомнил об угрозе со стороны Северной Кореи, которая активно сотрудничает с Россией.

Он отметил, что все четыре вышеупомянутые страны налаживают отношения между собой, они обмениваются оружием и технологиями. Поэтому, к 2027-2028 годам это "сближение" может достичь единства, справиться с которым будет трудно.

В то же время Уокер отметил, что Великобритания "не находится на неизбежном пути к войне", но ей необходимо срочно восстановить надежную силу, чтобы обеспечивать сдерживание в случае угрозы и быть готовой к любому развитию событий.

"У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания", – добавил генерал.

К слову, генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер заявил, что Россия может быть готова к нападению на Североатлантический альянс уже через 5 – 8 лет. За такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.