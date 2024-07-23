Наразі для Великої Британії загрозу становлять щонайменше чотири країни, серед них, як не дивно, опинилася й Росія. Про це заявив командувач Збройних Сил Великої Британії генерал сер Ролі Вокер.

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Британія має підготуватися до війни з Росією

Як каже британський генерал, російський диктатор Владімір Путін буде "дуже й дуже небезпечним", коли вийде з війни у нашій державі. Кремлівський очільник "захоче відплати" проти західних країн, які підтримують Збройні Сили України.

Суть у тому, що коли ви думаєте, що вони (росіяни – 24 Канал) занепали духом, вони з ревом повернуться, щоб помститися,

– каже Вокер.

За його словами, є й можливість вторгнення Китаю до Тайваню. Окремо британський командувач розповів про наміри Ірану створити ядерну зброю та нагадав про загрозу з боку Північної Кореї, яка активно співпрацює з Росією.

Він наголосив, що всі чотири вищезгадані країни налагоджують відносини між собою, вони обмінюються зброєю та технологіями. Тому, до 2027-2028 років це "зближення" може досягти єдності, впоратись з якою буде важко.

Водночас Вокер наголосив, що Велика Британія "не перебуває на неминучому шляху до війни", але їй необхідно терміново відновити надійну силу, аби забезпечувати стримування у разі загрози та бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"У нас є достатньо часу, щоб підготуватися, діяти та забезпечити відновлення надійних сухопутних сил для підтримки стратегії стримування", – додав генерал.

До слова, генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готовою до нападу на Північноатлантичний альянс вже через 5 – 8 років. За такі терміни росіяни, ймовірно, накопичать необхідне озброєння та особовий склад.