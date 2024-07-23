О чем говорил Залужный, основные заявления посла Украины в Британии, читайте в материале 24 Канала.

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Главное из первого выступления Залужного как посла

Уроки полномасштабной войны

"Прежде всего войн необходимо избегать! Но если война все же придет, необходимо быть к ней готовым", – сказал Залужный.

К войне надо готовиться - не только в чисто военных аспектах, но и во всех сферах деятельности государства. Готовность общества должна быть основана на "честной и прозрачной" коммуникации между властью и народом.

По словам Залужного, для выживания в войне общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод. Он отметил, что "готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу".

Кроме того, по его мнению, войну нельзя рассматривать как часть внутреннего политического процесса, а ее использование в собственных целях и ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы.

"Война – это максимальная концентрация сил для выживания. И только для этого!", – считает Залужный.

Война – это наука. Наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать.

Война 2024 года отличается от войны 2014 года

Война с Россией, начавшаяся в 2014 году, "абсолютно отличается" от полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года. Базирование на концепциях 2014 года быстро истощило украинские силы в мае 2022-го года.

Главной проблемой, по его словам, стали новые формы применения новейших технологий. Залужный убежден, что изобретение новых способов применения логично привело бы к изменениям в структуре армии в целом.

"Сегодня мы уже изобрели способ бороться и побеждать сильнейшие армии XXI века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации", – заявил Залужный.

Российско-украинская война – это "война переходного периода"

В то же время, он отметил, что российско-украинская война – это "еще не война будущего", это "война переходного периода".

"Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые модели новой войны. Войны, которая станет войной будущего", – сказал политик.

Более того, считает Залужный, технологии станут основой будущей глобальной безопасности.

"Фактически начался новый этап в формах и способах военных действий. Мы видим, как научно-технический прогресс привел в движение колесо истории и вывел на поле боя технологии, которые, вероятнее всего, станут решающими в этой войне и, самое главное, станут основой глобальной безопасности будущего. Кто быстрее овладеет этими технологиями – демократический мир или мир тирании, будет зависеть именно от нас", – сказал Залужный.

Вместе с тем, он убежден, что на сегодня по разным причинам ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно освоить технологии в ближайшем будущем. Это означает, что единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов.

По мнению Залужного, кто овладеет технологиями, тот и будет решать вопросы глобальной безопасности. Трудно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

По его словам, наверняка понятно лишь одно – тиранам война будет нужна постоянно для внутреннего пользования как инструмент удержания власти. Остальные же должны выстроить надежную защиту от них.

"Сегодня, как никогда, именно в Украине находят способы выживания и создают технологии. Но по понятным причинам они не могут масштабироваться. С другой стороны, наши партнеры имеют ресурсы, но не имеют прикладного и практического поля для их проверки. Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс..." – сказал Залужный.