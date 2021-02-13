Британия и Китай обменялись взаимными запретами в области СМИ: детали скандала
Власти Китая запретили вещание телевизионного канала BBC World News. Интересно, что ранее китайский англоязычный телеканал China Global Television Network лишился лицензии на вещание в Великобритании.
Источник:ВВС
Как пишет издание, сразу после запрета China Global Television Network в Британии китайский МИД начал жаловаться на содержание новостей BBC World News.
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Детали скандала
Телеканалу BBC World News запретили вещание на материковой территории Китая за "серьезное нарушение правил освещения новостей". В своем заявлении Администрация национального радио и телевидения Китая указала, что BBC World News якобы серьезно нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР.
Поскольку работа телеканала не соответствует требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году,
– говорится в заявлении регулятора.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете на вещание BBC World News в Китае "неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации".
В Китае одни из самых жестких ограничений СМИ и свобод интернета на планете, и этот последний шаг лишь повредит репутации Китая в глазах мира,
– заявил Рааб.
Почему Британия забрала лицензию у китайского вещателя
Британский регулятор Ofcom заявил, что китайский международный новостной канал "находился под контролем Коммунистической партии Китая". А это не соответствует требованиям закона о редакционной независимости.
Что известно о BBC World News TV?Это международный информационный 24-часовой телеканал, который доступен в более 200 странах мира. Его еженедельная аудитория составляет около 84 миллионов человек, что делает его крупнейшим телеканалом ВВС.
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