Власти Китая запретили вещание телевизионного канала BBC World News. Интересно, что ранее китайский англоязычный телеканал China Global Television Network лишился лицензии на вещание в Великобритании.

Как пишет издание, сразу после запрета China Global Television Network в Британии китайский МИД начал жаловаться на содержание новостей BBC World News.

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Детали скандала

Телеканалу BBC World News запретили вещание на материковой территории Китая за "серьезное нарушение правил освещения новостей". В своем заявлении Администрация национального радио и телевидения Китая указала, что BBC World News якобы серьезно нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР.

Поскольку работа телеканала не соответствует требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году,

– говорится в заявлении регулятора.

Обратите внимание! BBC World News неоднократно сообщал о нарушении прав тысяч мусульман (уйгуров и других этнических групп) в автономном районе Синьцзян на западе Китая. Это, конечно же, не нравилось господствующей партии. Также власти Китая критиковали канал за репортажи о коронавирусе.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете на вещание BBC World News в Китае "неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации".

В Китае одни из самых жестких ограничений СМИ и свобод интернета на планете, и этот последний шаг лишь повредит репутации Китая в глазах мира,

– заявил Рааб.

Почему Британия забрала лицензию у китайского вещателя

Британский регулятор Ofcom заявил, что китайский международный новостной канал "находился под контролем Коммунистической партии Китая". А это не соответствует требованиям закона о редакционной независимости.