Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал, что британский эсминец пользовался своим правом мирного прохода через территориальные воды Украины. Однако почему-то это стало проблемой именно для России.

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Россия фактически проявила военную агрессию

По словам Самуся, рассказы России о том, что она действительно пыталась нанести огневое поражение британскому эсминцу – это уже слишком. Согласно международному морскому праву, военный корабль является неприкосновенным объектом, поэтому нанесение удара по нему означает фактически военную агрессию.

Если бы Россия попала в британский эсминец оружием, то это означало бы объявление войны между ней и Великобританией. По мнению Самуся, вряд ли российское государство сейчас к этому готово.

Великобритания таким образом продемонстрировала свою позицию. Там четко заявляют, что Крым – это Украина, море вокруг Крыма – украинские воды и что Великобритания не будет вообще прислушиваться к каким-то истерикам России о том, что это, оказывается, российские воды,

– заявил он.

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Как отметил Самусь, эта ситуация является лакмусовой бумажкой, которая показывает, что происходит в Черном море. Он отметил, что когда Россия оккупировала Крым, то одновременно захватила огромные морские просторы.

Теперь государство-агрессор считает их своими, пытаясь установить новые границы и линии разграничения.

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Что этому предшествовало