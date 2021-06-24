Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал, что британский эсминец пользовался своим правом мирного прохода через территориальные воды Украины. Однако почему-то это стало проблемой именно для России.
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Россия фактически проявила военную агрессию
По словам Самуся, рассказы России о том, что она действительно пыталась нанести огневое поражение британскому эсминцу – это уже слишком. Согласно международному морскому праву, военный корабль является неприкосновенным объектом, поэтому нанесение удара по нему означает фактически военную агрессию.
Если бы Россия попала в британский эсминец оружием, то это означало бы объявление войны между ней и Великобританией. По мнению Самуся, вряд ли российское государство сейчас к этому готово.
Великобритания таким образом продемонстрировала свою позицию. Там четко заявляют, что Крым – это Украина, море вокруг Крыма – украинские воды и что Великобритания не будет вообще прислушиваться к каким-то истерикам России о том, что это, оказывается, российские воды,
– заявил он.
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Как отметил Самусь, эта ситуация является лакмусовой бумажкой, которая показывает, что происходит в Черном море. Он отметил, что когда Россия оккупировала Крым, то одновременно захватила огромные морские просторы.
Теперь государство-агрессор считает их своими, пытаясь установить новые границы и линии разграничения.
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Что этому предшествовало
- Украина, США и Великобритании 23 июня провели учения в Черном море. Тренировки проходили на английском эсминце "Дефендер".
- Россия якобы открыла огонь по Британскому судну. Впоследствии в минобороны страны заявили, что судно якобы вошло в "русские территориальные воды", а это – сознательная провокация.
- В Великобритании опроверглы информацию о том, что Россия открыла огонь по кораблю Королевского флота.
- Борис Джонсон заявил, что британское судно законно находилось в международных водах вблизи временно оккупированного Крыма.