Издание ссылается на отчет Комитета по вопросам обороны Палаты общин. Там заявили, что британские Вооруженные силы исчерпают свои возможности после первых нескольких месяцев войны, если будут бороться с равным себе врагом.

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Количество Вооруженных Сил Британии сокращается

Депутаты заявили, что британские военные плохо подготовлены к масштабной войне. Они отметили, что правительство страны должно решить проблему дефицита запасов и кризис с набором персонала.

Военные постоянно перегружены, а непрерывное давление на личный состав обостряет кризис с набором и содержанием личного состава, в результате чего больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них,

– сообщили депутаты.

По словам межпартийной группы политиков, темпы текущих военных операций в мире свидетельствуют, что министры рискуют "оказаться неспособными обеспечить настоящую боевую и стратегическую готовность". Они считают, что это может поставить под угрозу безопасность Великобритании.

Депутаты также заявили, что усилия Минобороны страны, направленные на решение этой проблемы, "не реализовываются в необходимом темпе".

Выводы расследования Комитета по вопросам обороны

Расследование Комитета по вопросам обороны показало, что "сокращение" Вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании. Они пришли к выводу, что ВС страны исчерпают свои возможности после первых нескольких месяцев участия в войне "равный-равному".

В своем новом отчете члены парламента призвали министров обеспечить, чтобы Вооруженные силы не были лишены ресурсов, подготовки и времени, необходимых для ведения и победы в длительной войне высокой интенсивности.