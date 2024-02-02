Как пишет авторитетное британское издание 1 февраля, судоходные компании уже предупредили о том, что будут проводиться испытания. Произошло это тогда, когда подводная лодка HMS Vanguard прибыла в Атлантический океан.

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Великобритания испытывает ядерную ракету

Испытания, в котором будет задействована боеголовка без ядерного заряда, состоится до 4 февраля примерно в 90 километрах от восточного побережья Флориды. Радиус действия будет охватывать около 5 900 километров.

Несмотря на то, что такие испытания планируются заранее и они не являются прямым ответом на геополитическую деятельность, они происходят на фоне обострения кризиса в Красном море,

– говорится в материале The Telegraph.

В то же время издание The Sun констатирует: ракетный запуск станет последним испытанием перед тем, как подводная лодка снова начнет работать как часть флота ядерного сдерживания Великобритании.

Обратите внимание! Стоимость судна составляет стоимостью 4 миллиарда фунтов стерлингов – почти 5 миллионов долларов США. Оно все это время, в течение семи лет, находилось на переоборудовании в Плимуте.

Отметим, что последний раз Великобритания испытывала ядерное оружие в 2016 году. Тогда ракета Trident II D5 отклонилась от курса в районе побережья Флориды.

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В то же время журналисты пишут со ссылкой на собственные источники в Королевском флоте, что ядерные подводные лодки Британии могут переносить больше взрывных мощностей, чем было использовано за всю Вторую мировую войну.