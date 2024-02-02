Як пишу авторитетне британське видання 1 лютого, судноплавні компанії уже попередили про те, що будуть проводитись випробування. Сталося це тоді, коли підводний човен HMS Vanguard прибув до Атлантичного океану.

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Британія випробовує ядерну ракету

Випробування, в якому буде задіяна боєголовка без ядерного заряду, відбудеться до 4 лютого приблизно за 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди. Радіус дії охоплюватиме близько 5 900 кілометрів.

Попри те, що такі випробування плануються заздалегідь і вони не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі,

– йдеться у матеріалі The Telegraph.

Водночас видання The Sun констатує: ракетний запуск стане останнім випробуванням перед тим, як підводний човен знову почне працювати як частина флоту ядерного стримування Великої Британії.

Зверніть увагу! Вартість судна становить вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів – майже 5 мільйонів доларів США. Воно весь цей час, протягом семи років, перебувало на переобладнанні в Плімуті.

Зазначимо, що востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році. Тоді ракета Trident II D5 відхилилася від курсу в районі узбережжя Флориди.

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Водночас журналісти пишуть з посиланням на власні джерела в Королівському флоті, що ядерні підводні човни Британії можуть переносити більше вибухових потужностей, ніж було використано за всю Другу світову війну.