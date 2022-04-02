Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грент Шаппс. Собрали самое важное из его обращения.

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Министр подчеркнул, что Великобритания продолжает следить за сторонниками режима Путина.

Мы не будем бездейственно наблюдать, как те, кто благодаря покровительству Путина зарабатывал миллиарды, беспроблемно живут своей жизнью, тогда как где-то убивают невинных людей,

– прокомментировал Шаппс.

По его словам, самолет будет оставаться в аэропорту, пока британские чиновники не установят, распространяются ли на него санкционные ограничения из-за вторжения России на территорию Украины.

В ведомстве отказались комментировать, кто именно владелец самолета, однако пообещали огласить его данные после завершения расследования.

Кстати, в Украине запустили портал, где можно оставить данные об активах лиц, причастных к агрессии России.

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