Модернизация, увеличение финансирования и борьба с Россией: о новой военной доктрине Британии
Великобритания приняла доктрину своей обороны и безопасности до 2030 года под красноречивым названием "Великобритания в эпоху конкуренции".
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Доктрина Джонсона: о чем она
Премьер-министр Борис Джонсон представил в парламенте новую внешнеполитическую и военную доктрину. Это крайне важный для нас документ – очень рекомендую изучить это как образец каждому гражданину, и особенно изучить в Офисе президента, почитать самому президенту и народным депутатам, потому что Британия определила главным врагом Россию! И изучение доктрины Джонсона позволяет понять как оценивает Британия Россию в качестве противника, какие приоритеты в противостоянии с РФ определяет, что собирается делать. По сути нам дали готовый продукт, который мы можем сравнить со своими подходами и сделать на этой основе свою стратегию!
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Обратите внимание – никто не секретит ключевые детали, потому что стратегия должна быть понятна каждому гражданину.
В Украине маниакальная секретность любого плана в ОП и в Минобороны скрывает только одно – полную некомпетентность творцов. Британия показывает пример как надо делать. Учитесь!
Доктрина Джонсона определяет угрозы, инициативы и приоритеты финансирования армии и сектора безопасности на 10 лет вперед, до 2030-го. В отличие от "Визии Генштаба ВСУ – 2030" это не благие пожелания, что все плохое станет хорошим, а реально системный реформаторский проект.
Джонсон заявил, что международная ситуация становится опасней, а конкуренция в мире – острей, и потому Британия требует срочной и качественной военной реформы (выборка приоритетов сделана мной, в тексте документа и связанных с ним программ, информации, конечно, больше).
Военный бюджет в ближайшие 4 года Британия увеличит на 24 миллиарда фунтов, доведет до 2,2 % ВВП. Британия обязуется поддержать коллективную безопасность в Европе в составе НАТО, причем в зоне интересов определено Черное море.
9 новых оборонных инициатив
Джонсон заявил, что Британия осуществит следующие 9 новых оборонных инициатив:
1. Комплексная модернизация и расширение ядерных вооружений;
2. Новая стратегия и расширение финансирования разведки и спецслужб, технологическая модернизация, изменения в законодательстве, усиление роли Объединенного комитета по разведке;
3. Научную и технологическую стратегию Министерства обороны для развития технологий в космосе, кибернетике, биоинженерии, электромагнитном оружии; гиперзвуковом оружии;
4. Сеть инновационных хабов в основных технологических кластерах;
5. Национальные кибернетические силы;
6. Специальное правительственное агентство по развитию искусственного интеллекта;
7. Космическое командование вооруженных сил;
8. Оперативный центр по борьбе с терроризмом;
9. Фонд конфликтов, стабильности и безопасности и нового конфликтного центр для анализа и экспертизы современных конфликтов и выработки эффективных стратегических решений.
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12 приоритетов модернизации
Реформа должна сделать британскую армию высокотехнологичной – согласно Документу оборонного командования приоритеты модернизации такие – 12 задач:
1. "Цифровая магистраль" для мульти-доменных операций – то есть создание единой цифровой коммуникационной среды в армии, объединяющей все боевые единицы и организационные структуры;
2. Наступательные кибертехнологии;
3. Высокоточное оружие;
4. Космическая разведка;
5. Противоракетная оборона;
6. Высокая оперативная и тактическая мобильность всех сил;
7. Дальность действия средств поражения;
8. Средства радиоэлектронной борьбы;
9. Беспилотные летательные аппараты;
10. Разработка и закупка пилотируемых истребителей 5-го поколения, сокращение парка пилотируемых боевых самолетов;
11. Наращивание Сил специальных операций;
12. Увеличение числа ядерных боеголовок и модернизация носителей.
17 основных программ оборонного командования
Документ оборонного командования также опубликован и расписаны публично программы поставок военных реформ к 2025-му году, я выделил 17 основных программ:
1. Сокращение профессиональной армии с 76 до 72 тысяч военнослужащих;
2. Основой сухопутных войск станут две Тяжелых боевых бригады, вооруженных Челленджер-3, Аякс и Боксер; две Легких боевых бригады; Разведывательно-ударная бригада; Аэромобильную бригаду; Бригада боевой авиации;
3. Создание Армейской бригады специальных операций, а в ее составе – полк Рейнджеров, который будет образован из четырех батальонов легкой пехоты, на их оснащение новейшими видами пехотных вооружений будет потрачено 120 миллионов фунтов за 4 года;
4. 148 основных боевых танков Челленджер-2 будут модернизированы до уровня Челленджер-3 за 1,3 миллиарда фунтов, в целом число танков будет сокращено;
5. Часть гусеничных боевых машин Ворриор будут заменены на модернизированные колесные БМП Боксер, число тяжелых бронемашин будет сокращено;
6. Будет завершена поставка новейших гусеничных БМП Аякс, вооруженных боевым модулем фирмы Некстер нового поколения – с 40 мм пушкой и телескопическими снарядами, в т.ч.с программируемым подрывом;
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7. Закупка многоцелевых бронеавтомобилей Ошкош, то есть сокращение тяжелых боевых платформ будет компенсировано большей мобильностью и большим числом новых легких боевых платформ;
8. Закупка высокоточных дальнобойных боеприпасов для артиллерии: в создание управляемой реактивной системы залпового огня будет потрачено за 10 лет 250 миллионов фунтов, а также 800 миллионов фунтов за 10 лет будет потрачено на создание "Мобильной огневой платформы";
9. Создание Бригады сил поддержки безопасности – это будет соединение инструкторов для обучения союзных армий;
10. Закупка истребителей 4-го поколения Тайфун и инвестиции в разработку нового истребителя 5-го поколения Темпест;
11. Замена летающих радаров Е-3 на новейшие летающие радары Е-7;
12. Замена транспортных самолетов С-130 на А-400М;
13. Закупка 48 истребителей 5-го поколения Ф-35Б для вооружения британского авианосца;
14. Закупка ударных боевых кораблей прибрежной зоны;
15. Разработка кораблей-искателей мин;
16. Закупка новых патрульных фрегатов и модернизация эсминцев;
17. Усиление ядерных сил – число ядерных боеголовок увеличат на 30%.
Выводы
Семь выводов о характере будущих войн, которые можно сделать на основе анализа британской военной доктрины и сценариев боевых действий, к которым британцы готовятся:
1. Не будет глобальной войны и массовых мобилизаций.
2. Ядерные силы выполняют роль сдерживания.
3. Боевые действия носят локальный характер, войска должны иметь качественное превосходство и диктовать инициативу противнику в любой избранной точке боевого пространства.
4. Боевые действия сопровождаются предварительно кибератаками и активной защитой своих коммуникаций.
5. Ключевую роль в разведке, коммуникациях и целеуказании систем вооружений будут играть космические спутники.
6. Снижение численности должно компенсироваться гораздо большей гибкостью и маневренностью, более интенсивным характером ведения боевых действий, точечным применением сил специальных операций.
7. Особую роль играет достижение превосходства в ситуационной осведомленности и управляемости своих и союзных сил.
Британия задала вполне конкретные характеристики развития своей профессиональной армии, и этот контур абсолютно понятен каждому налогоплательщику, политику, военному. Это стратегия для всей нации.
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Такая же ясна четкая и профессиональная военная доктрина необходима для победы в войне Украине. К сожалению, ничего похожего на британское планирование руководство Украины даже не пытается сформулировать, наши документы планирования – это весьма примитивная имитация, никак не связанная с желанием провести реальные реформы. Учитесь.
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