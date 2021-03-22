Посол России в Великобритании Андрей Келин охарактеризовал отношения стран в политической сфере. По его мнению, они почти мертвы.

Посол заявил, что отношения страны сохраняют преимущественно в экономической и культурной сферах.

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Что касается политического поля, то они (отношения стран – 24 канал) почти мертвы,

– сказал Келин.

Обвинения Великобритании в адрес России

В Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании были обвинения в адрес России. Например, о России 14 раз вспоминают как об острой угрозе для Великобритании.

Зато посла это удивило. Он убеждает, что нет ни одного доказательства или объяснения такой формулировки. По его словам, все обвинения сводят к "отравлению" в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Увеличение ядерного потенциала Великобритании

Также Келин говорит, что намерения Британии повысить лимит ядерных боеголовок со 180 до 260 нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Он назвал это "большой неожиданностью для всего мира".

Однако в Великобритании подчеркнули, что увеличение ядерного арсенала связано с укреплением противоракетной обороны России. Кстати, глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что общая стоимость программы составит 31 миллиард фунтов стерлингов.

Обратите внимание! Ранее СМИ писали о вмешательстве России в систему самолетов Великобритании. Вероятно, Москва пыталась заглушить сигналы самолетов Военно-воздушных сил Британии, которые вылетали с базы на Кипре.