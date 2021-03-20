Россия пробовала заглушить сигналы военных самолетов Британии, – СМИ
Москва неоднократно пыталась заглушить сигналы самолетов военно-воздушных сил Британии. Они вылетали с базы, расположенной на Кипре.
Источник:The Times
Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в британской военной разведке.
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Что известно о вмешательстве России в систему самолетов Британии
По словам источника, "вражеское государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковую связь транспортного самолета А400М, который вылетал с базы Военно-воздушных сил Акротири (расположена на Кипре). На борту находились британские военные.
Из-за таких действий пилоты могли потерять контроль над информацией о направлении передвижения самолета. А это в итоге могло привести к жертвам. К счастью, ни одна из попыток не была успешной.
В материале говорится, что единственными "враждебными государствами", которые способны были заглушить сигналы, являются Сирия и Россия. Однако там уточняют, что могла это сделать только Россия.
Если бы была война с Россией: как в Британии оценивают свои возможности
- В Великобритании оценили шансы своих военных в войне с Россией. В Соединенном Королевстве сделали не слишком утешительные прогнозы.
- Утверждают, что война бы с большой вероятностью закончилась не в пользу Британии. Ведь в распоряжении страны слишком старая техника.
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