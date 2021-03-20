Москва неоднократно пыталась заглушить сигналы самолетов военно-воздушных сил Британии. Они вылетали с базы, расположенной на Кипре.

Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в британской военной разведке.

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По словам источника, "вражеское государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковую связь транспортного самолета А400М, который вылетал с базы Военно-воздушных сил Акротири (расположена на Кипре). На борту находились британские военные.

Из-за таких действий пилоты могли потерять контроль над информацией о направлении передвижения самолета. А это в итоге могло привести к жертвам. К счастью, ни одна из попыток не была успешной.

В материале говорится, что единственными "враждебными государствами", которые способны были заглушить сигналы, являются Сирия и Россия. Однако там уточняют, что могла это сделать только Россия.

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