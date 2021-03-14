В Великобритании оценили шансы своих военных в войне с Россией. В Соединенном Королевстве сделали не слишком утешительные прогнозы.

Утверждают, что война бы с большой вероятностью закончилась не в пользу Великобритании.

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Почему сделали такие выводы

Британские военные остаются одними из лучших в мире. Однако в докладе комитета подчеркнули, что если бы пришлось "сражаться" с Россией, Британия должна была бы применять устаревшую бронетехнику. Многим этим машинам уже более 30 лет.

Собственно, с этой проблемой и связывают вероятное поражение Великобритании.

Модернизация техники

Отметили, что на модернизацию или замену техники нужно минимум 4 года. В комитете обвиняют бюрократическую волокиту. Также сетуют на неспособность командования принимать решения.

Заметим, военно-морские силы Великобритании в течение года будут патрулировать в Арктике. Все для того, чтобы противостоять стратегическому превосходству России и Китая по контролю над новыми торговыми маршрутами, которые открываются из-за таяния льда.