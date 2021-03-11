Военно-морские силы Великобритании постоянно будут находиться за Северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому превосходству России и Китая по контролю над новыми торговыми маршрутами. Они открываются из-за таяния льдов в Арктике.

По данным The Times, уже в течение ближайших месяцев британский фрегат войдет в состав многонациональной оперативной группы в Баренцевом море. Это произойдет из-за опасений, что в результате изменения климата Россия будет контролировать полярные регионы.

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В то же время представители Великобритании предполагают, что Китай и Россия используют новые морские пути, которые появляются за Северным полярным кругом, для собственных интересов.

Если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами,

– сообщил источник в британских ВМС.

По его словам, именно от торговли в значительной степени зависит и успех в мире.

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