В Арктике могут потерять самый толстый и самый древний лед в мире. Все потому, что высокие ледяные арки, его держат, тают вдвое быстрее других частей региона.

Речь об участке между Канадским Арктическим архипелагом и Гренландией, который может оставаться замерзшим больше одного сезон таяния. Об этом сообщает Live Science.

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По мнению профессора атмосферной физики Университета Торонто Кента Мура, последний ледяной район теряет массу льда в 2 раза быстрее, чем вся Арктика.

Ученые сосредоточили внимание на ледяных арках, которые соединяют Последнюю ледяную зону с материком и удерживают ее на месте. В частности, они отслеживали арки, образующиеся вдоль пролива Нерса. Канал шириной достигает 40 километров и тянется на 600 километров между Гренландией и островом Элсмир.

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Снимки спутника Sentinel-1 за 20 лет свидетельствуют о том, что ледяные дуги сохраняются в проливе все меньше времени. По словам профессора Мура, каждый год продолжительность их существования уменьшается примерно на неделю.

Раньше они сохранядись около 200 дней, а теперь – около 150 дней. Это довольно заметное сокращение,

– отметил ученый.

С этим это связано

По мнению профессора, причиной этого является то, что лед стал тоньше и в итоге – менее устойчивым. Поскольку ледяные арки формируются позже, а тают раньше, то зона последнего льда может начать разрушаться уже в течение нескольких ближайших лет.

В результате, если арки станут тонкими и начнут разрушаться зимой, то весь участок может начать двигаться на юг. Вероятно, это будет иметь серьезные последствия как для животных, так и для растений.

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По мнению Мура, в этой ситуации нужно принимать глобальные решения. Как он отметил, единственное, что можно сделать, это – охладить планету. Профессор выразил надежду, что только тогда арки снова сформируются естественным образом.