У Арктиці можуть втратити найтовстіший та найдавніший лід у світі. Усе через те, що високі крижані арки, які його тримають, тануть вдвічі швидше за інші частини регіону.

Мовиться про ділянку між Канадським Арктичним архіпелагом і Гренландією, який може залишатися замерзлим понад один сезон танення. Про це повідомляє Live Science.

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На думку професора атмосферної фізики Університету Торонто Кента Мура, останній крижаний район втрачає масу льоду у 2 рази швидше, ніж вся Арктика.

Науковці зосередили увагу на крижаних арках, які з'єднують Останню крижану зону з материком та утримують її на місці. Зокрема, вони відстежували арки, які утворюються вздовж протоки Нерса. Канал завширшки сягає 40 кілометрів та тягнеться на 600 кілометрів між Гренландією та островом Елсмір.

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Знімки супутника Sentinel-1 за 20 років свідчать про те, що крижані дуги зберігаються у протоці щоразу менше часу. За словами професора Мура, кожного року тривалість їхнього існування зменшується приблизно на тиждень.

Раніше вони зберігалися приблизно 200 днів, а тепер – близько 150 днів. Це досить помітне скорочення,

– наголосив науковець.

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На думку професора, причиною цього є те, що лід став тоншим й у результаті – менш стійким. Оскільки крижані арки формуються пізніше, а тануть раніше, то зона останнього льоду може почати руйнуватися вже впродовж декількох найближчих років.

У результаті, якщо арки стануть тонкими та почнуть руйнуватися взимку, то уся ділянка може почати рухатися на південь. Ймовірно, це матиме серйозні наслідки як для тварин, так і для рослин.

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На думку Мура, у цій ситуації потрібно приймати глобальні рішення. Як він зазначив, єдине, що можна зробити, це – охолодити планету. Професор висловив сподівання, що лише тоді арки знову сформуються природним чином.