Вантажний літак "Турецьких авіаліній" отримав пошкодження після того, як над Мармуровим морем зіткнувся зі зграєю птахів. Він летів за маршрутом Стамбул – Алмати, але був змушений повернутися.

Від зіткнення отримав пошкодження ніс літака. Інцидент трапився 3 січня. Про це інформує агентство ІНА.

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Інцидент стався над Мармуровим морем вранці близько 9:10, за пів години після зльоту.

Літак Boeing 777-F був змушений повернутися до аеропорту імені Ататюрка, звідки, власне, й здійснювався його виліт. Там його відбуксирували до технічного ангара для оцінки пошкоджень та необхідного технічного обслуговування.

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Пошкоджений ніс літака / Фото 2kathaber



Пошкоджений вантажний літак "Турецьких авіаліній" / Фото 2kathaber

Зауважимо, що 2 січня пасажирський літак у Колумбії був змушений здійснити екстрену посадку через те, що заплутався у новорічних прикрасах.

Річ у тім, що повітряне судно зіткнулось з кулею, наповненою мішурою. Гірлянди та дощики зачепились за двигуни та крила. На щастя, все закінчилось щасливо: літак вдало приземлився, ані пасажири, ані судно не постраждали.