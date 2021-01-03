Літак зіткнувся зі зграєю птахів над Мармуровим морем і пішов на екстрену посадку: фото
Вантажний літак "Турецьких авіаліній" отримав пошкодження після того, як над Мармуровим морем зіткнувся зі зграєю птахів. Він летів за маршрутом Стамбул – Алмати, але був змушений повернутися.
Від зіткнення отримав пошкодження ніс літака. Інцидент трапився 3 січня. Про це інформує агентство ІНА.
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Інцидент стався над Мармуровим морем вранці близько 9:10, за пів години після зльоту.
Літак Boeing 777-F був змушений повернутися до аеропорту імені Ататюрка, звідки, власне, й здійснювався його виліт. Там його відбуксирували до технічного ангара для оцінки пошкоджень та необхідного технічного обслуговування.
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Пошкоджений ніс літака / Фото 2kathaber
Пошкоджений вантажний літак "Турецьких авіаліній" / Фото 2kathaber
Зауважимо, що 2 січня пасажирський літак у Колумбії був змушений здійснити екстрену посадку через те, що заплутався у новорічних прикрасах.
Річ у тім, що повітряне судно зіткнулось з кулею, наповненою мішурою. Гірлянди та дощики зачепились за двигуни та крила. На щастя, все закінчилось щасливо: літак вдало приземлився, ані пасажири, ані судно не постраждали.
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