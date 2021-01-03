Грузовой самолет "Турецких авиалиний" получил повреждения после того, как над Мраморным морем столкнулся со стаей птиц. Он летел по маршруту Стамбул – Алматы, но был вынужден вернуться.

От столкновения получил повреждение нос самолета. Инцидент произошел 3 января. Об этом информирует агентство ІНА.

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Инцидент произошел над Мраморным морем утром около 9:10, через пол часа после взлета.

Самолет Boeing 777-F был вынужден вернуться в аэропорт имени Ататюрка, откуда, собственно, и осуществлялся его вылет. Там его отбуксировали в технический ангар для оценки повреждений и необходимого технического обслуживания.

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Поврежденный нос самолета / Фото 2kathaber

Поврежденный грузовой самолет "Турецких авиалиний" / Фото 2kathaber

Заметим, что 2 января пассажирский самолет в Колумбии был вынужден совершить экстренную посадку из-за того, что запутался в новогодних украшениях.

Дело в том, что воздушное судно столкнулось с шаром, наполненным мишурой. Гирлянды и дождики зацепились за двигатели и крылья. К счастью, все закончилось счастливо: самолет удачно приземлился, ни пассажиры, ни судно не пострадали.