Військово-морські сили Великої Британії постійно перебуватимуть за Північним полярним колом, аби протистояти стратегічній перевазі Росії та Китаю щодо контролю над новими торговими маршрутами. Вони відкриваються через танення льодів в Арктиці.

За даними The Times, вже протягом найближчих місяців британський фрегат увійде до складу багатонаціональної оперативної групи в Баренцевому морі. Це станеться через побоювання, що внаслідок зміну клімату Росія контролюватиме полярні регіони.

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Водночас представники Великої Британії припускають, що Китай та Росія використають нові морські шляхи, які з'являються за Північним полярним колом, задля власних інтересів.

Якщо торговельні шляхи відкриються, ми повинні пересвідчитися, що вони залишаються відкритими і не контролюються 1 або 2 країнами,

– повідомило джерело в британських ВМС.

За його словами, саме від торгівлі значною мірою залежить й успіх у світі.

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