Великобритания наращивает кибермощность, чтобы атаковать врагов, – Джонсон
Правительство Великобритании хочет усилить потенциал для проведения кибератак. Для этого на севере Англии создадут "киберкоридор".
Источник:сайт правительства Великобритании
Как заявил председатель правительства Борис Джонсон, для укрепления кибербезопасности создадут новую структурированную систему. Она даст рабочие места тысячам людей.
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Почему Великобритания наращивает кибермощность
Джонсон отметил: противники в последние годы наращивали свою кибермощность. При том он не назвал конкретные государства, которые этим занимались. Следовательно, и Великобритания должна идти в ногу со временем и тоже вкладываться в технологический рост.
После государство и само будет проводить кибератаки, "чтобы наносить реальные расходы для противников".
Киберсила революционизирует наш образ жизни и борьбу в войнах, как это когда-то сделали воздушные силы 100 лет назад. Нам нужно развивать наши киберспособности, чтобы мы могли воспользоваться возможностями, которые они предлагают,
– подчеркнул Джонсон.
"Киберкоридор" в Англии
- Домом нового штаба национальной киберсилы и связи будет север Англии.
- В этом регионе – в Манчестере – уже расположен офис GCHQ. Это сверхмощный кластер айтишников, наиболее быстро развивающийся в Европе. В Манчестере более 15% населения занято в цифровом, креативном и технологическом секторах.
- Открытие штаба NCF на севере Англии будет способствовать росту технического, цифрового и оборонного секторов за пределами Лондона. Это будет способствовать созданию новых партнерских отношений между правительством, сектором и университетами в регионе.
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