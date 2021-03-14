Правительство Великобритании хочет усилить потенциал для проведения кибератак. Для этого на севере Англии создадут "киберкоридор".

Как заявил председатель правительства Борис Джонсон, для укрепления кибербезопасности создадут новую структурированную систему. Она даст рабочие места тысячам людей.

Тем временем США готовят кибератаки против России, – СМИ

Почему Великобритания наращивает кибермощность

Джонсон отметил: противники в последние годы наращивали свою кибермощность. При том он не назвал конкретные государства, которые этим занимались. Следовательно, и Великобритания должна идти в ногу со временем и тоже вкладываться в технологический рост.

После государство и само будет проводить кибератаки, "чтобы наносить реальные расходы для противников".

Киберсила революционизирует наш образ жизни и борьбу в войнах, как это когда-то сделали воздушные силы 100 лет назад. Нам нужно развивать наши киберспособности, чтобы мы могли воспользоваться возможностями, которые они предлагают,

– подчеркнул Джонсон.

Обратите внимание! В конце февраля 2021 года зафиксировали массовую кибератаку на Совет национальной безопасности и обороны из России. Из-за этого пострадала система документооборота госорганов.

"Киберкоридор" в Англии