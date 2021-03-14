Уряд Великої Британії хоче посилити потенціал для проведення кібератак. Для цього на півночі Англії створять "кіберкоридор".

Як заявив голова уряду Борис Джонсон, для зміцнення кібербезпеки створять нову структуровану систему. Вона дасть робочі місця тисячам людей.

Тим часом США готують кібератаки проти Росії, – ЗМІ

Чому Велика Британія нарощує кіберпотужність

Джонсон зазначив: противники останніми роками нарощували свою кіберпотужність. При тому він не назвав конкретні держави, які цим займалися. Відтак і Велика Британія має йти в ногу з часом і теж вкладатися у технологічне зростання.

Опісля держава і сама буде проводити кібератаки, "щоб завдавати реальних витрат для супротивників".

Кіберсила революціонізує наш спосіб життя і боротьбу у війнах, як це колись зробили повітряні сили 100 років тому. Нам потрібно розвивати наші кіберспроможності, щоб ми могли скористатися можливостями, які він пропонує,

– наголосив Джонсон.

Зверніть увагу! Наприкінці лютого 2021 року зафіксували масову кібератаку на Раду національної безпеки та оборони з Росії. Через це постраждала система документообігу держорганів.

"Кіберкоридор" в Англії