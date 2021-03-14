У Великій Британії оцінили шанси своїх військових у війні з Росією. У Сполученому Королівстві зробили не надто втішні прогнози.

Стверджують, що війна б з великою ймовірністю закінчилась не на користь Великої Британії.

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Чому зробили такі висновки

Британські військові залишаються одними з найкращих у світі. Однак в доповіді комітету наголосили, що якби довелось "битися" з Росією, Велика Британія мусила б застосовувати застарілу бронетехніку. Багатьом цим машинам вже понад 30 років.

Власне, з цією проблемою й пов'язують ймовірну поразку Великої Британії.

Модернізація техніки

Зазначили, що на модернізацію або заміну техніки потрібно щонайменше 4 роки. У комітеті звинувачують бюрократичну тяганину. Також нарікають на нездатність командування приймати рішення.