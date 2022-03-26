Уже на следующей неделе украинцы в пострадавших от войны городах получат помощь от Великобритании. В частности, в Украину везут питьевую воду, консервы и сухпайки.

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Всего на следующей неделе в Украину прибудет около 25 грузовиков с помощью Великобритании. Ее автомобильным транспортом и железной дорогой доставят наиболее нуждающимся общинам.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что это поможет поддержать украинский народ, который страдает от российской агрессии.

Это жизненно важное пожертвование продовольствия и припасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России,

– заявила Трасс.

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