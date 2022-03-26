Уже наступного тижня українці в постраждалих від війни містах отримають допомогу від Великої Британії. Зокрема до України везуть питну воду, консерви та сухпайки.

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Загалом наступного тижня до України прибуде близько 25 вантажівок з допомогою від Великої Британії. Її автомобільним транспортом та залізницею доставлять громадам, які найбільше цього потребують.

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що це допоможе підтримати український народ, який страждає від російської агресії.

Це життєво важливе пожертвування продовольства та припасів допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення Росії,

– заявила Трасс.

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