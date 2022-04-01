Это не единственная помощь, которую получила Украина от Соединенного Королевства. Оно также передало другое пожарно-спасательное оборудование, которое может помочь уберечь не одну жизнь.

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Украинские пожарные получили помощь от Великобритании

Так, украинские спасатели получили 15 пожарных машин, 2 грузовика с тепловизорами, генераторами, системами освещения, шлангами, комплектами СИЗ, а также подразделение реагирования на инциденты, гидравлическую спасательную платформу и средства механической поддержки.

Соответствующую помощь передали украинским спасателям благодаря благотворительной организации FIRE AID, Национальному совету руководителей пожарной охраны (NFCC) и усилиям Ассоциации пожарных Великобритании. Также финансово этому поспособствовало правительство страны, а также пожертвования от общественности.

Великобритания осуждает незаконное российское вторжение в Украину и продолжает поддерживать правительство и народ Украины в их борьбе против захватчиков.

– отмечает посольство Великобритании в Киеве.

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