Це не єдина допомога, яку отримала Україна від Сполученого Королівства. Воно також передало інше пожежно-рятувальне обладнання, яке може допомогти вберегти не одне життя.

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Українські пожежники отримали допомогу від Великої Британії

Так, українські рятувальники отримали 15 пожежних машин, 2 вантажівки з тепловізорами, генераторами, системами освітлення, шлангами, комплектами ЗІЗ, а також підрозділ реагування на інциденти, гідравлічну рятувальну платформу та засоби механічної підтримки.

Відповідну допомогу українським рятувальникам передали завдяки благодійній організації FIRE AID, Національній раді керівників пожежної охорони (NFCC) та зусиллям Асоціації пожежників Великої Британії. Також фінансово цьому посприяв уряд країни, а також пожертви від громадськості.

Велика Британія засуджує незаконне російське вторгнення в Україну та продовжує підтримувати уряд і народ України в їхній боротьбі проти загарбників,

– наголошує посольство Великої Британії у Києві.

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