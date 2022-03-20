Также митингующие требуют более жестких санкций для России, в частности, ввести эмбарго на торговлю нефтью и газом для страны-агрессора.

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Также люди просят арестовать все счета российских чиновников и олигархов.

Заметим, что в этот же день масштабный митинг в поддержку Украины прошел в Израиле.