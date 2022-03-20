Також мітингувальники вимагають жорсткіших санкцій для Росії, зокрема запровадити ембарго на торгівлю нафтою та газом для країни-агресорки.

До теми Поліція заарештувала 8 "махновців", які захопили маєток Дерипаски в Лондоні

Також люди просять заарештувати всі рахунки російських чиновників та олігархів.

Зауважимо, що цього ж дня масштабний мітинг на підтримку України відбувся в Ізраїлі.

Раніше у Лондоні місцеві активісти увірвалися в будинок російського олігарха Олега Дерипаски та вивісили український прапор та стяги зі зверненнями до Путіна. Поліція затримала 8 мітингувальників. Протестувальники розповіли, що у будинку олігарха є приблизно 200 кімнат і було б добре розмістити туди українських біженців, які постраждали від російської агресії.