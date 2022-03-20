Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

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Джонсон обсудил с Зеленским поддержку Украины

Согласно сообщению лидера британского правительства, главная цель сегодняшнего разговора с президентом Владимиром Зеленским – выяснить, как именно ему нужно продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7. Эти мероприятия пройдут на этой неделе.

Что такое G7 или "Большая семерка" Эта организация была создана в 1976 году. На встречах участники обсуждают срочные вопросы и проведение реформ. В эту группу входят США, Франция, Япония, Канада, Великобритания, Италия, Германия.

Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит усиливать военную, экономическую, дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этому ужасному конфликту.

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