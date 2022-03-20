Храбрый украинский народ продолжает давать отпор врагу. В частности, на Юге страны продолжаются акции против российских захватчиков.
Заметьте Украинская ПВО сбила Су-34 и вертолет оккупантов
В видеодайджесте Минобороны упоминает:
- ракетный обстрел по столице;
- акции протеста в южных украинских городах;
- митинг в поддержку Украины в Ереване;
- как оккупанты задерживали активистов в Бердянске;
- как украинские герои уничтожали врага из ПТРК;
- как движение сопротивления взорвало колонну с русскими оккупантами.
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